Oud-rapporteur mensenhandel ingeschakeld om toekomst My Red Light te onderzoeken

Voormalig nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen Corinne Dettmeijer is door burgemeester Halsema gevraagd om de problemen bij het project My Red Light te onderzoeken. Zij moet kijken hoe het verder moet met wat in de volksmond ook wel 'het gemeentebordeel' genoemd wordt.

Deze zomer ontstond commotie rond het project nadat duidelijk werd dat er sprake was geweest van gedwongen prostitutie. My Red Light verweet de politie de meldingen niet serieus te nemen. Halsema zei vandaag te hopen dat My Red Light alsnog de weg naar boven vindt.

Zwaar weer

Halsema: 'Ik zou het echt zonde vinden als het project het niet redt. Maar we kunnen allemaal vaststellen dat het in zwaar weer verkeert. Als dit project niet lukt, dan vallen wij als gemeente weer terug op voorlichting en opvang.' Halsema wil dat Dettmeijer onderzoekt of en onder welke condities My Red Light door kan.

Eerder al vroegen het CDA en de ChristenUnie het stadsbestuur om opheldering over de situatie bij My Red Light toen aan het licht kwam dat er sprake was geweest van gedwongen prostitutie. CDA-raadslid Diederik Boomsma noemde dat toen 'ongekend gênant en verschrikkelijk.'

'Politie greep niet in'

Volgens het bestuur van My Red Light voeren zij al langer gesprekken met gemeente en politie over misstanden op de Wallen, maar worden ze niet gehoord. Het afgelopen jaar zou het bestuur vier meldingen van mensenhandel hebben gedaan. Slechts in twee van de gevallen zou de politie hebben ingegrepen.

Zelfstandigheid voor sekswerkers

Al jaren probeert het stadsbestuur de seksbranche veiliger te maken. Gaandeweg ontstond het idee om sekswerkers meer zelfstandigheid te bieden, wat uiteindelijk resulteerde in een door de gemeente geïnitieerd bordeel waar raamprostituees een kamer huren en hun eigen prijzen en werkomstandigheden bepalen.

Dettmeijer was in het verleden nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Vanuit die rol gaf zij in elf jaar tijd 194 aanbevelingen aan gemeenten en politie over uiteenlopende onderwerpen zoals kinderpornografie, seksueel misbruik en mensen in de prostitutie.

