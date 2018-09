Zes jaar celstraf en tbs geëist tegen Jeugdland-verdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Lars de R. Hij wordt verdacht van het misbruiken van minstens tien minderjarige jongens in zowel Nederland als in het buitenland. De R. werkte in het verleden bij Jeugdland in het Flevopark.

De R. werd bekend als gitaarspelende finalist van de talentenshow Holland's Got Talent. 'De slachtoffertjes zagen de verdachte als een supercoole gast omdat hij op televisie was geweest. Ze vonden het interessant dat hij tijd voor hen vrijmaakte. Hij heeft het vertrouwen van deze jonge slachtoffers zwaar misbruikt en beschaamd', aldus de officier van Justitie.

De slachtoffers waren ten tijde van het misbruik tussen de 6 en 14 jaar oud en het vond plaats tussen 2009 en 2017 in Nederland, Kroatië en India. Volgens het OM reisde de verdachte meerdere keren bewust naar India omdat het daar makkelijker zou zijn om seksueel contact te hebben met kinderen. Dit laatste rekent het OM hem zeer zwaar aan.

Jonge leeftijd

Het OM houdt rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid en de relatief jonge leeftijd van de verdachte, maar is van oordeel dat vooral vanwege het enorme leed dat hij de slachtoffers heeft toegebracht de geëiste straf passend is.

Jeugdland

Tussen 2015 en 2017 gaf De R. regelmatig workshops bij Jeugdland in Oost, een natuurspeelpark aan de rand van het Flevopark. Hij werkte als zzp'er bij Jeugdland en hielp onder meer bij het bouwen van hutten. Ook werkte hij als gitaarleraar in en om Amsterdam. Hij gaf les aan zowel kinderen als volwassenen.