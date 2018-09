Filmende kijkers beboet na ongeluk A10 West

Foto: Foto via AT5 Whatsapp (0651190938)

Een persoon is vanmiddag rond vijf uur gewond geraakt bij een ongeluk op de A10 richting de Coentunnel. Kijkers die bergwerkzaamheden met hun telefoon wilden vastleggen werden vervolgens beboet door een oplettende agent.

De automobilist vloog met zijn auto over de kop maar kon er vervolgens zelf uitkruipen. Volgens een woordvoerder van de politie was de persoon aanspreekbaar en is deze voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Een rijstrook werd ter hoogte van Osdorp afgesloten met een flinke file. Na het ongeluk zijn er meerdere boetes uitgeschreven voor bestuurders die aan het filmen waren.

Op de A10 rechts thv de S106 sloeg een auto over de kop. De bestuurder is hierbij naar het ziekenhuis vervoerd.



Wij hebben meerdere PV's op kenteken opgemaakt voor bestuurders die (op de andere rijbaan) aan het filmen waren. Voertuig van de berger bood hierbij uitkomst. pic.twitter.com/emmk3VlVit — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) September 27, 2018