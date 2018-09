Halsema: snel maatregelen om situatie op de Wallen te beheersen

Burgemeester Halsema wil op korte termijn met maatregelen komen om de overlast op de Wallen beter te beheersen. Tegelijkertijd wil ze nadenken hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien.

In de gemeenteraadscommissie werd het kritische Rekenkamerrapport over project 1012 besproken, de Wallenaanpak zoals die ooit door toenmalig wethouder Asscher in gang is gezet.

'Urban jungle'

Project 1012 werd in 2009 gestart om het centrum een nieuw, netter gezicht te geven. Maar volgens de Rekenkamer zijn die doelen bij lange na niet gehaald. Ook de Amsterdamse ombudsman is kritisch over de situatie: hij noemde deze zomer het gebied 'een urban jungle' zonder gezag.

Toekomst binnenstad

Halsema kondigde aan om goed naar de toekomst van het gebied te gaan kijken. 'De ambitie van dit college is om zo snel mogelijk met een eerste visie te komen op de toekomst van de binnenstad. Om opnieuw na te denken over hoe de Wallen en dit gebied beheersbaar te krijgen.'

'Je moet ook nadenken wat de betekenis is van de culturele instellingen, de musea, de prostitutie zoals die daar historisch heeft plaatsgevonden, en of die zich daar nog steeds op dezelfde manier voltrek, onder dezelfde condities en hoe dat eruit ziet op dit moment.'

Hoogste nood

Maar Halsema realiseert zich dat er op korte termijn ook iets moet gebeuren: 'In de tussentijd zullen een groot aantal maatregelen moeten worden gedaan. We zullen de Wallenaanpak nu in tweeën splitsen. We komen met een aantal maatregelen op de korte en middellange termijn die een oplossing voor de hoogste nood moeten bieden. Maar we komen ook met een opvatting over de toekomst van het gebied.'

