Verhuurgigant Wimdu stopt per 1 januari 2019 met bestaan

Wimdu is na Airbnb misschien wel het grootste verhuurplatform in de stad maar het Duitse bedrijf zegt ermee te stoppen.

De boekingen voor 2018 worden nog afgehandeld maar per 31 december dit jaar gaat de stekker eruit. Dat meldt Wimdu op de eigen site.

Het bedrijf zegt te zijn geconfronteerd 'met financiële en zakelijke uitdagingen' die hebben geleid tot deze beslissing. Er werken 100 mensen bij het bedrijf dat werd opgericht naar het model van Airbnb en vooral op grote schaal in Duitsland opereerde.

Maar ook in Amsterdam kreeg Wimdu voet aan de grond. Hoeveel Amsterdammers er nu precies op Wimdu adverteren, is niet duidelijk. Eind 2016 waren dat er 3.000 tegen zo'n 20.000 nu op Airbnb. In totaal biedt Wimdu naar eigen zeggen 350.000 accommodaties in 150 landen aan.

