Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zet vraagtekens bij landelijk meldnummer

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zet vraagtekens bij een landelijk meldpunt voor verwarde personen. Het nummer moet er volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) voor zorgen dat snel de juiste hulp wordt geregeld, omdat er nu nog elke dag veel meldingen bij 112 binnenkomen.

'Er zijn al heel wat meldpunten, ook bij de gemeente. Meldpunt Zorg en Overlast, Veilig Thuis, en ik hoop niet dat het een nieuwe structuur oplevert, want dat is één van de kritiekpunten uit het rapport dat er zoveel structuren zijn en zoveel muren en schotten', vertelt manager Behandelzaken Jeroen Zoeteman.

Het nummer is een van de uitkomsten van het Schakelteam Verwarde Personen dat de laatste jaren onderzoek deed onder leiding van Onno Hoes. Zoeteman vindt de boodschap van de adviescommissie tegenstrijdig.

'Enerzijds hebben ze een campagne 'Oog voor Elkaar' gestart; zorg meer voor je medemens, heb meer oog voor elkaar en wees ook wat toleranter voor elkaar. Tegelijkertijd lanceert hij een nieuw nummer dat je laagdrempelig 24/7 kan bereiken om al je zorgen om de buurt neer te leggen bij de gemeente die er een hulpverlener op afstuurt', aldus Zoeteman.

Het aantal meldingen van verwarde personen neemt de laatste jaren steeds meer toe. In 2011 kwamen er landelijk zo'n 40.094 meldingen bij de politie binnen. Vorig jaar steeg dat aantal naar 83.501. In het eerste half jaar van 2018 staat de teller al op 44.135. Toch gelooft Zoeteman niet dat het aantal verwarde personen toeneemt.

Wel heeft de psychiater een duidelijke waarschuwing als het gaat om de opvang van verwarde personen met gevaarlijk gedrag. Hij vindt dat die niet altijd in een zorginstelling thuishoren. 'Zo zie je dat er in de GGZ steeds meer geweldsincidenten zijn en nu ook zelfs het appel wordt gedaan dat wij gevaarlijke mensen tot ons moeten nemen, terwijl daar geen medische noodzaak toe is. Dat vind ik een heel gevaarlijke ontwikkeling.'