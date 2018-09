Wethouder Moorman breekt lans voor gratis voorscholen voor minima

Wethouder Moorman van Onderwijs, wil dat de voorschool voor de kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gratis wordt. Daarvoor heeft ze de minister van Onderwijs gevraagd om een wetswijziging. Nu betalen deze gezinnen nog 22 euro per maand per kind.

Door nieuwe landelijke regelgeving is de voorschool in Amsterdam sinds 1 januari niet meer gratis. Ouders moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Tien procent van de ouders van wie hun kind vanwege een taalachterstand op de voorschool zit, haalde vervolgens hun peuter er van af. De eigen bijdrage van 22 euro gaat volgend jaar al omlaag naar 17 euro, maar onderwijswethouder Moorman wil ook dat bedrag naar nul.

'Ieder kind naar gratis voorschool'

'Ik wil die drempel ook weghebben', zegt Moorman. 'Ik ga heel erg uit van kansgelijkheid en juist die voorschool is zo belangrijk voor kansgelijkheid. Dus ik wil eigenlijk dat ieder kind in Amsterdam naar de voorschool gaat en dat die ook gratis is.'

Maar een gratis voorschool voor alle peuters kost de stad 53 miljoen en dat geld is er niet. Moorman vraagt de minister daarom om een kleine wetswijziging zodat de voorschool in ieder geval gratis wordt voor ouders met een minimuminkomen tot 120 procent. Die uitzondering geldt nu al voor kinderen van statushouders, studenten en mensen die in een reintegratietraject zitten.

Administratief circus?

Een mooi gebaar, vindt Harvey Sandriman van voorschool organisatie Swazoom. Maar daarmee krijg je de kinderen niet direct terug. 'Omdat die toeslagen nog steeds leiden tot een administratief circus en dat vereist veel uitleg en inzicht voor die ouders. En met name in achterstandwijken is die keuze dan snel gemaakt, dan is er altijd wel iemand in de flat die voor minder geld op je kind wil passen. Maar dat is niet de pedagosche omgeving die wij willen en die goed is voor het kind.'

Sandriman denkt dat je alleen iets bereikt als de voorschool in alle achterstandswijken gratis wordt. Dat zou Moorman ook het liefste willen. Ze erkent ook de administratieve rompslomp, maar ziet deze maatregel toch als een stap in de goede richting.