Staat de Amsterdamse huizenprijsbubbel op knappen?

Amsterdam staat in de top 5 als het gaat om steden die het hoogste risico hebben op een huizenprijsbubbel. De huizenmarkt is zo overgewaardeerd dat er een gerede kans is dat de markt instort.

Dit blijkt uit onderzoek van de Zwitserse bank UBS. Met de term 'bubbel' wordt bedoeld dat de prijzen op bepaalde markten, in dit geval de huizenmarkt, zo erg stijgen dat ze daarna weer instorten. Maar een bubbel is niet van tevoren vast te stellen, het bestaan is pas bewezen als hij knapt.

Het risico op een huizenprijsbubbel is het grootst in Hongkong en München, Toronto en Vancouver volgen. Amsterdam staat op de vijfde plek, een stijging vergeleken met vorig jaar want toen stond de stad op nummer zeven. De vraag is nu: gaat die bubbel barsten en zo ja wanneer?

Lees ook: Explosieve stijging woningprijs: gemiddelde nu bijna 5 ton

Huizenprijzen

De huizenprijzen zijn de afgelopen vijf jaar met 60 procent gestegen. UBS denkt dat de bubbel in Amsterdam wel eens snel kan knappen, gezien het gebrek aan betaalbare woningen en de aangescherpte hypotheekregels, aldus Het Parool.