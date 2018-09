11 rijverboden en 17 auto's in beslag genomen bij grote actie politie

De politie heeft gisterenavond bij een uitgebreide alcoholcontrole in het centrum van elf mensen het rijbewijs ingenomen. Negen daarvan hadden te veel gedronken en twee hadden er drugs op.

De acties vonden tussen 17.00 uur en 00.00 uur plaats bij de IJtunnel. In totaal hebben liefst 2500 bestuurders moeten blazen, wat dus elf rijverboden opleverde.

Daarnaast was ook de belastingdienst aanwezig om openstaande schulden te innen. De actie heeft de dienst 52.500 euro opgeleverd. Ook werden er zeventien auto's en twee motorfietsen in beslag genomen omdat de eigenaren hun belastingschuld niet ter plaatse konden betalen.

