Hoogleraar veegt vloer aan met gemeentelijk Airbnb-beleid: 'Ik ben er van overtuigd dat dit niet kan'

Vanaf 1 januari volgend jaar moet de 30-dagenmaatregel voor mensen die hun huis verhuren via Airbnb ingaan. In plaats van 60 dagen mag een huis dan nog maar 30 dagen per jaar verhuurd worden. Volgens hoogleraar Staats-en bestuursrecht Jon Schilder is deze maatregel echter juridisch niet haalbaar.

Dat zegt de wetenschapper van de VU in De Telegraaf. 'Het verbaast mij zeer dat dit zo wordt doorgevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan', laat hij de krant weten. Hij vreest voor juridische procedures die het beleid onderuit gaan halen.

Lees ook: Grote partijen willen 30 dagen-regel Airbnb. Links was al om, rechts nu ook

Ook wethouder Laurens Ivens (Wonen) liet in het verleden al doorschemeren dat hij niet overtuigd is dat de maatregel juridisch standhoudt. 'We hebben nu een 60 dagen-termijn en de rechter heeft geconstateerd dat dat een goede termijn is. Als ik nu een scherpere termijn doe en de rechter constateert dat het niet mag, dan hebben we geen termijn meer en dan is de hele Amsterdamse woningmarkt weer vogelvrij.'

Lees ook: College hakt knoop door: verhuurtermijn Airbnb naar 30 dagen

Toch besloot het college eerder dit jaar de maatregel in te gaan voeren. Volgens de gemeente is er wél voldoende juridische basis om dit te doen. Dat komt door een uitspraak van de rechter over woningonttrekking. Die is volgens de rechter van toepassing bij de incidentele verhuur van woningen aan toeristen.