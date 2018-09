'Je moet hun taal spreken zonder popiejopie te doen'

Graciano Loswijk wordt in de jaren negentig op handen gedragen door de jeugd in de straten van Oost. Nu, ruim twintig jaar later, heeft hij een boek geschreven met alle kennis die hij heeft opgedaan als jongerenwerker in Amsterdam.

Hoe word je een goede jongerenwerker, dat is de insteek van het boek Hart en Hoofd. 'Ik vertelde hetzelfde verhaal twintig keer in dezelfde week aan stadsdelen, stagiairs, mensen van de Hogeschool van Amsterdam. En toen dacht ik: als ik een boek schrijf dan kunnen ze daar meteen in kijken en ervan leren', vertelt Loswijk.

Popiejopie

Hij werkt al meer dan twintig jaar als jongerenwerker en hij weet dus als geen ander hoe je met de jeugd moet omgaan. 'Omdat ik ze goed benader. Ik zit op één lijn met ze. Je moet de taal spreken van de jongeren zonder popiejopie over te komen. Dat is heel belangrijk.'