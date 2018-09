Protesterende studenten bezetten UvA: 'We gaan voorlopig niet weg'

Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezetten sinds vanmorgen het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat. Ze protesteren onder meer tegen het gebrek aan diversiteitsbeleid, het bezuinigingsbeleid van het kabinet en de enorme werkdruk op de universiteit.

De groep studenten gaat door het leven als Autonome Universiteit Postcolonial House (PCH). De studenten, die gemaskerd zijn en gekleed zijn in het zwart, hebben de voordeur gebarricadeerd met stoelen. Er hangen spandoeken met teksten als 'Autonome Universiteit' en 'No funding no future' erop. Ook de politie is ter plaatse. Het is onduidelijk of de politie een einde gaat maken aan de bezetting. Tot die tijd houden de actievoerders de deuren gesloten en mag niemand het pand in.

'Diversiteitsbeleid een ondergeschoven kindje'

De studenten zijn van mening dat het College van Bestuur (CvB) van de UvA te weinig doet aan allerlei problemen. 'We hebben niet het idee dat het CvB en Den Haag ons helpt', zegt een woordvoerder van PCH. De studenten zien vooral het diversiteitsbeleid als een ondergeschoven kindje. 'We willen dat het CvB het diversiteitsrapport in zijn geheel invoert. We vinden dat de UvA nog steeds te wit is, vooral als je het vergelijkt met de Vrije Universiteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de posters die hangen op onze universiteit, zie je weinig diversiteit in de mensen.'

'We gaan niet weg'

De protesterende studenten zijn niet van plan om het P.C. Hoofthuis te verlaten. 'We gaan niet weg. Als de CvB ons zal uitzetten, zouden wij dat raar vinden. Dat gaat lijnrecht in tegen alles wat zij uitdragen. Alle andere studenten zijn vandaag gewoon welkom hier om te studeren.'

Steun voor PCH

De Landelijke Studentenvakbond heeft op Twitter laten weten de actie te steunen. De vakbond laat weten dat 'de studenten die zich inzetten voor het Hoger Onderwijs' worden gesteund.

UvA: 'We zijn in gesprek met de bezetters'

De UvA heeft op haar website gereageerd op de bezetting. 'We zijn vanmorgen met de bezetters in gesprek gegaan; zij hebben eisen geformuleerd. Veel van deze eisen zijn gericht aan Den Haag. De noodzaak tot structureel betere financiering van het hoger onderwijs hebben wij zelf al eerder scherp verwoord in onze brief aan de minister van Onderwijs', zegt de UvA. De Uva houdt om 12.00 een persconferentie in de Universiteitsbibliotheek (UBA).

Voorzitter ASVA: 'We vinden dat diversiteit serieus genomen moet worden'

De ASVA studentenunie, een organisatie die zich inzet voor studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, heeft steun betuigd aan de actievoerders. 'We vinden het erg belangrijk dat studenten zich uitspreken', zegt voorzitter Alba van Vliet tegen AT5. 'We vinden dat diversiteit serieus genomen moet worden en we zijn voor beter kwaliteit van het onderwijs. We hopen dat het pand niet ontruimd wordt en dat de studenten niet worden weggestuurd.'

Colleges gaan niet door

De colleges in het P.C. Hoofthuis gaan vandaag niet door. De actiegroep heeft erop gereageerd in een verklaring. 'Een dag geen lessen kan nooit zoveel schade toebrengen als het vernietigende beleid van het College van Bestuur en de overheid de afgelopen jaren', zegt het PCH. Vanmiddag zal er een zogenaamde Mars voor Onderwijs 2.0 plaatsvinden. De mars begint bij om 12.00 bij de Oudemanhuispoort en er wordt gedemonstereerd vóór vrij en emancipatoir onderwijs, en in solidariteit met de docenten van WOinActie.