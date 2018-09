Overstekende voetganger aangereden op Ranonkelkade

Op de kruising van de Ranonkelkade en Docklandsweg in Noord is vanochtend vroeg een voetganger gewond geraakt. Tijdens het oversteken is de persoon aangereden door een scooter.

Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur. De bestuurder van de scooter liep lichte verwondingen op. De voetganger is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.