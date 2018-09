Kleine brand in woonzorgcentrum aan de Ferdinand Bolstraat  

Er is vanochtend een kleine brand uitgebroken in een appartement in het woonzorgcentrum d'Oude Raai aan de Ferdinand Bolstraat.

De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen. Er was een persoon aanwezig in het appartement die snel naar buiten ging ten tijde van de band. Het is niet duidelijk of de persoon iets heeft opgelopen.