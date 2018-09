Zorgen om leunstangen in plaats van bankjes bij tramhaltes

De Partij voor de Dieren heeft het idee dat ov-reizigers het steeds vaker moeten doen met 'leunstangen' in plaats van bankjes bij bus- en tramhaltes. En dat vindt fractievoorzitter Johnas van Lammeren een verkeerde ontwikkeling.

Van Lammeren trekt daarom aan de bel bij het college. 'In plaats van zitplaatsen te realiseren, lijkt het erop dat er steeds meer bus- en tramhaltes met enkel leunstangen worden aangelegd', stelt hij in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. 'Dit zorgt ervoor dat het openbaar vervoer minder toegankelijk is voor bijvoorbeeld ouderen en mensen die slecht ter been zijn.'

De Partij voor de Dieren vraagt zich af wie beslist over de inrichting van de haltes. Maar ook of er überhaupt beleid is over een minimum aantal zitplaatsen bij een halte. Aan het college vraagt hij onder andere of er plannen zijn om haltes met geen of weinig bankjes aan te pakken.