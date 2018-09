60 werknemers Schiphol worden vervangen door informatiezuil

Schiphol gaat de komende tijd de informatiebalies op de luchthaven sluiten. Daardoor verliezen 60 mensen hun baan. De Telegraaf schrijft dat het personeel dit gisteren te horen heeft gekregen van Miriam Hoekstra, de directeur operations van Schiphol.

Volgens Schiphol heeft de reiziger tegenwoordig meer behoefte aan andere, online communicatiekanalen. 'Het werk van inlichtingen zal volgend jaar overgenomen worden door 24-uurs bereikbaarheid op WhatsApp en chat, selfservicepunten in de terminal en persoonlijke assistentie op afroep', aldus Schiphol tegenover de krant.

Het personeel is ondertussen woedend op de luchthaven. 'Schiphol zegt dat de balies niet meer nodig zijn vanwege de digitalisering, maar er staan altijd mensen aan de balie.' Ook de FNV laat het er niet bij zitten. 'De factor mens laat zich niet in alle gevallen uitschakelen. Dit zal nog een flinke discussie opleveren', aldus bestuurder Leen van der List in De Telegraaf.