DENK boos over komst Obama: 'Sleep hem naar het strafhof in Den Haag!'

Dat de voormalig Amerikaans president Barack Obama in de stad is om een lezing te geven, is niet in goede aarde gevallen bij de lokale fractie van DENK. Op Twitter noemt duoraadslid Sheher Khan het 'ziek' en zegt hij dat Obama 'beter naar het strafhof in Den Haag kan gaan'.

De reden van de boosheid is het droneprogramma van Amerika dat tijdens het presidentschap van Obama verder werd uitgebreid. 'Dan vermoord je duizenden onschuldige Pakistanen met je droneprogramma en mag je dik cashen om over je misdaden te spreken.'

Khan is het hoofd van het fractiebureau van DENK en duoraadslid voor de partij. Hij sloot zijn tweet af met de hashtag 'warcriminal'. Zijn tweet is vervolgens geretweet door de lokale fractie van de partij die zijn uitspraken op die manier lijkt te onderschrijven.