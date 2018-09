Anonieme getuige bevestigt aansteken fatale flatbrand Diemen

Een anonieme getuige heeft bevestigd dat de brand in de studentenflat in Diemen in juli vorig jaar werd aangestoken. Dit maakte de officier van justitie vanmiddag bekend in een pro-forma zitting.

De getuige heeft verklaard dat de eerder aangehouden Rachid V. (26), Gilermo (24) I. en Simona (23) I. inderdaad verantwoordelijk zijn voor de brand, aldus Diemernieuws.nl. Volgens de getuige zouden Rachid V. en Gilermo I. betaald hebben gekregen om de woning van Simone I. in brand te steken. Zij zou uit zijn op geld van haar inboedelverzekering, die slechts dagen voor de brand werd afgesloten.

De verklaring past bij de verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen het drietal. Broer en zus Simona en Gilermo I. bekenden al eerder schuld, maar Rachid V. bleef zijn betrokkenheid ontkennen.

De brand in de benedenwoning van Simona I. ontstond in de nacht van 18 op 19 juli vorig jaar. De 27-jarige student David Swart, die op de twaalfde verdieping woonde, kwam hierbij om het leven.

De relatie tussen de getuige en de verdachten is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom de getuige anoniem wil blijven.