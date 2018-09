Obama vertrekt vanaf Amstelhotel naar AFAS Live

Met een grote stoet auto's vertrok voormalig president Obama vanmiddag van het Amstelhotel naar de AFAS Live.

Hier zal hij het 'Forward Thinking Leadership' congres bijwonen. Wie Obama graag wil zien spreken, moest hiervoor diep in de buidel tasten: de goedkoopste kaartjes voor het congres waren zo'n 1000 euro.

Voor dit bezoek was Obama in 2014 voor het laatst in Amsterdam.