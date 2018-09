Voortvluchtige oplichter aangehouden

De politie heeft vanmiddag een veroordeelde oplichter aangehouden die op de vlucht was geslagen.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege oplichting. Hij werd aangehouden door een politie-eenheid die gespecialiseerd is in het opsporen van voortluchtigen.

De celstraf van 115 dagen die hij opgelegd had gekregen, moet hij nu nog uitzitten.