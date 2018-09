Auto vliegt in brand in Piet Heintunnel

Een auto is vanavond in brand gevlogen in de Piet Heintunnel.

Dat gebeurde rond 18.50 uur in de noordelijke buis van de tunnel. De brandweer heeft het vuur snel geblust, de tunnelbuis is tijdens de brand afgesloten geweest.

Niemand raakt gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch probleem.