De Ligt na blessure terug voor wedstrijd Fortuna Sittard

Ajacied Matthijs de Ligt is hersteld van zijn knieblessure en zal morgen meespelen tegen Fortuna Sittard.

De aanvoerder en verdediger liep vorige week tijdens het trainen een knieblessure op en kon daardoor niet meespelen in een aantal wedstrijden van de Champions League. Hoewel Ajax ruimschoots won van AEK Athene (3-0) en Te Werve (0-7), werd de afwezigheid van de Ligt duidelijk tegen PSV: de wedstrijd eindigde in 3-0 winst voor de Eindhovense club.

Positie

Dat het verlies is veroorzaakt door de beslissing van trainer Erik ten Hag om Frankie de Jong in de verdediging te plaatsen, bevestigt de Ligt niet: 'Voordat hij als middenvelder echt doorbrak, had iedereen het erover dat hij misschien wel een centraal verdediger was. Het is altijd heel makkelijk om op basis van één wedstrijd te zeggen dat de verkeerde keuze is gemaakt'.



Lees ook: PSV trakteert zwak Ajax op flinke nederlaag: 3-0

Seizoen

Dat het team een keer heeft verloren, betekent niet dat ze nu kansloos zijn, aldus de Ligt: 'Voor de wedstrijd tegen PSV was iedereen lyrisch over hoe we speelden, over hoe we de tegenstanders kapot speelden. Nu verliezen we één keer, wel met dikke cijfers natuurlijk, en staan we vijf punten achter PSV. Dat is natuurlijk niet fijn in deze fase, maar wij weten ook dat het seizoen nog lang is.'