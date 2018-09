Confrontatie tussen studenten: 'Het zijn subsidieslurpers!'

Niet alle studenten waren vandaag te spreken over de bezetting van het P.C. Hoofthuis van de UvA.

Een van hen is Guido Bakker van studentenpartij De Vrije Student. 'Wat hier gebeurt is de nu al onderbezette politie meer onder druk zetten, het kost de maatschappij en de universiteit alleen maar geld. Er zijn heel veel studenten die van ver moesten komen omdat we te weinig woningen hebben in Amsterdam, die werden weggestuurd.'

Hij zei ongeveer 800 studenten te vertegenwoordigen, maar stelde ook tegengewerkt te worden. 'We zijn vertegenwoordigd in de faculteitsraad in dit gebouw. Er zijn spullen van onze raadsleden gestolen uit de raadskamer. Ze voelen zich onveilig. (...) Vanochtend hadden ze eigenlijk een vergadering, maar ze worden door deze mensen tegengehouden. '

Bakker werd tijdens zijn verhaal echter onderbroken door een actievoerder. 'Het zijn subsidieslurpers!', riep de activist. 'Die partij wordt betaald door de VVD om het beleid van de VVD te verdedigen. En ze ondermijnen acties die studenten steunen.'

Volgens Bakker klopte dat niet en heeft de JOVD, de jongerenbeweging van de VVD, alleen bij de start van de studentenpartij geld gedoneerd. 'Wij zijn niet aan hen gelieerd, we zijn een onafhankelijke partij en verzamelen zelf ons geld. Iedereen mag aan ons doneren.'