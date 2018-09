Gehandicapt stel krijgt 'sprookjeshuwelijk'

Wil Arp en Yvonne de Haan hebben al veertig jaar verkering, maar hadden nooit de mogelijkheid om te trouwen. Vandaag werd voor hun een zogenaamd 'sprookjeshuwelijk' georganiseerd.

De zeventigers wonen naast elkaar in verzorgingstehuis Berkenstede in Diemen en doen al decennialang alles samen. Ondanks dat zij het al langer graag wilden, hebben zij nooit de mogelijkheid gehad om te trouwen. Wanneer zij dit deden, liepen ze het risico om een aantal uitkeringen te verliezen. Ook konden ze het geld voor het huwelijk simpelweg niet missen.



Het niet wettige, maar daardoor niet minder bijzondere, huwelijk werd georganiseerd door Pamela Giddings. Zij is uitbaatster van een winkeltje dat zich in het verzorgingstehuis bevindt en kent het stel al jaren. Een jaar lang was ze bezig met het huwelijk, dat uiteindelijk werd voltrokken door Erik Boog, burgemeester van Diemen.