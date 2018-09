Strijd tegen eenzaamheid door verbindende kabelbaan

Omdat het 'de week van de verbinding' is, hangt er in de binnentuin van het Jan Maijenplein een kabelbaan met daaraan een rieten mandje. Hiermee kunnen buurtbewoners met elkaar communiceren.

Initiatiefnemer Rikko Voorberg woont zelf op drie hoog en het valt hem op dat er vaak weinig contact is tussen buren. Hierdoor kwam hij op het idee om meer verbinding te creëren: 'Ik dacht, hoe leuk als je een letterlijke verbinding hebt, een kabel. En dan wil je wat transporten, dus moet er een mandje aan hangen.'



Lees ook: 80.000 Amsterdammers zijn ernstig eenzaam



Onderliggend aan dit creatieve idee is de heersende eenzaamheid in de stad, aldus Voorberg: 'Er zijn heel veel mensen in Amsterdam die behoorlijk last hebben van eenzaamheid. Deze kabelbaan gaat dat niet oplossen, maar door speelse manieren te vinden om mensen te verbinden, verandert zo'n wijk.'

De kabelbaan hangt er nog tot 6 oktober.