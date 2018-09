Kater Mars vliegt zondag naar Curaçao

Kater Mars, die een aantal weken geleden op Schiphol vermist raakte, emigreert zondag dan toch echt naar Curaçao.

Baasje Sandra was klaar om met haar twee katten Mars en Gum een nieuw leven te beginnen op het Caraïbische eiland, toen bleek dat Mars andere plannen had. Net voordat hij in het vliegtuig zou worden ingeladen, ontsnapte de kater uit zijn bench.

Vliegtuigspotters

Eenmalig werd Mars gezien door een groepje vliegtuigspotters, maar verder ontbrak van hem ieder spoor. Uiteindelijk vond buurtbewoner Yvonne de kat bij haar huis in Badhoevedorp. De ontsnapping was ook Mars niet in de koude kleren gaan zitten: hij bleek al het eten van haar eigen kat te hebben opgegeten.



Paspoort

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten meldt dat de kater nu echt klaar is voor de grote oversteek: hij is gezond verklaard door de dierenarts en ook zijn paspoort is in orde. Voor vertrek zal hij worden opgehaald door een medewerker van Tui, die hem zal begeleiden tot de deuren van het ruim sluiten.