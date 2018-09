Kickboksen komt nu echt thuis: 'Arena was jarenlang kers op de taart'

De huidige Johan Cruijff Arena was begin deze eeuw jarenlang hét toneel van het grootste kickboksgala van Europa. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan maakte daar in 2010 een einde aan maar de sport heeft sindsdien een enorme omslag gemaakt. En dit jaar komt de sport weer terug naar huis, want zo zien de insiders het.

Het Glory-circus keerde in december 2015 al een keer terug naar Amsterdam. Het gala in de RAI was toen het eerste vechtsportevenement in vijf jaar dat een vergunning kreeg van de burgemeester. 'Toen heerste er al een gevoel van: "het kickboksen komt weer thuis"', herinnert vechtsportjournalist Dennis Kornman. 'Het kickboksen heeft namelijk grotendeels zijn roots in Amsterdam.'

Lees ook: Het vechtgala is terug, maar dan zonder crimineel sfeertje

En vanavond is dan eindelijk de Johan Cruijff Arena weer het toneel van Glory 59. 'Dat is echt wel een ding in het wereldje', weet Kornman. 'Vroeger was het gala (It's Showtime destijds) het grootste evenement buiten de K1 in Japan. Het was hét feest elk jaar, de kerst op de taart van het seizoen.'

Rico Verhoeven, de hoofdact van vanavond, stond in 2015 en 2010 ook al op het affiche, in 2010 had de Brabander 'slechts' een plekje in het voorprogramma. Deze editie werd ontsierd door opstootjes en een gestaakt gevecht (Badr Hari werd gediskwalificeerd), het geheel liet een nare smaak achter bij Van der Laan: 'Dit zijn netwerkbijeenkomsten voor criminelen.' Er werd vijf jaar lang geen vergunning meer afgegeven voor vechtsportevenementen maar inmiddels is de bezem gehaald door de organisaties achter deze evenementen.

Lees ook: Jongensdroom komt uit voor Kickbokser D’Angelo Marshall in Arena

Glory is een volwassen organisatie die zelf als eerste het initiatief nam om de omstreden VIP-tafels rond de ring te schrappen. Kornman: 'Dat is het grootste verschil tussen toen en nu. Het was overigens ook echt iets Nederlands, elders zag je het eigenlijk niet. Die mensen zaten dan aan het eind van de avond half dronken en onderuitgezakt aan hun tafel.'

Imagoboost

Het imago van de sport heeft een flinke boost gehad, ook dat ziet Kornman terug in alles. 'Natuurlijk zijn er nog steeds de hardcorefans maar het publiek is veranderd. Je ziet ook vaders met kinderen, het is veel meer mainstream.' En daarnaast heeft kickboksen uiteraard met Rico Verhoeven hét ideale uithangbord, een wereldkampioen die tegenwoordig 'mag' aanschuiven om zijn mening te geven bij RTL Late Night, Pauw en Jinek.

En Johan Cruijff, de naamgever van de Arena vanavond, zou ongetwijfeld zijn zegen hebben gegeven aan Verhoeven. Een maatschappelijk bewuste sporter die hard aan zijn eigen imago en die van de sport werkt. 'Rico is een voorvechter, hij doet geen gekke dingen buiten de ring. Hij schopt niet iemand in tweeën zoals Hari. Hij heeft mede de sport op de kaart gezet. Hij is meer BN-er dan kickbokser eigenlijk. Andere vechters vinden hem niet echt iemand "van de straat" maar ze hebben wel veel aan hem te danken', aldus Kornman.

Lees ook: Kickbokser Groenhart droomde altijd al over vechten in de Arena

De wereldkampioen is vanavond de slotact, zijn gevecht tegen de Braziliaan Guto Inocente staat als laatste op het affiche. 'En Rico gaat winnen'. Kornman voorspelt vuurwerk in de partij waarbij Amsterdam wordt vertegenwoordigd door Murthel Groenhart, hij komt uit tegen nieuwkomer Mohammed Jaraya uit Den Bosch.

'Die hebben elkaar op sociale media al lopen uitmaken voor rotte vis en bij de weging vrijdag ging het al bijna mis. Murthel is nogal een emotioneel mannetje en Jaraya is de jongeling die gevestigde orde, Groenhart in dit geval, omver wil gooien. Die is absoluut niet onder indruk.' Het gala begint om 20.00 uur is vanavond op Veronica te zien.