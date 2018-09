Obama bezoekt Anne Frank Huis

De voormalige president van Amerika Barack Obama heeft gisteren het Anne Frank Huis bezocht.

Na het bezoek aan het Anne Frank Huis schreef hij in het gastenboek: 'Het verhaal en de stem van een jong meisje herinneren ons aan de verschrikkelijke wreedheid waartoe de mens in staat is, maar belangrijker nog, het herinnert ons ook aan de veerkracht en schoonheid van de menselijke geest. Mag het Anne Frank Huis dienen als een plek waar we herinnerd worden om te vechten tegen antisemitisme, racisme en discriminatie in al haar vormen.'

Obama was in al de hele dag in de stad voor een congres over leiderschap in Afas Live. Wie Obama graag wilde zien spreken, moest hiervoor diep in de buidel tasten: de goedkoopste kaartjes voor het congres waren rond de 1000 euro.

Voor dit bezoek was Obama in 2014, toen nog als president, voor het laatst in Amsterdam.

