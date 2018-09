Schade P.C. Hoofthuis nog onduidelijk: 'Alle Tony's Chocolonely uit kantine weg'

Het is nog onduidelijk hoeveel schade het P.C. Hoofthuis heeft opgelopen door de protestactie van gisteren. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft wel al een eerste inspectieronde door het pand gedaan.

'Onze algemene indruk is nu dat de meeste studenten voornamelijk op de begane grond zijn gebleven. Er is op de bovenste verdiepingen wel gelopen, maar de meeste troep is er toch beneden gemaakt', zegt een woordvoerder van de universiteit.

Schade inventariseren

De komende dag wordt de schade geïnventariseerd. 'Dan zullen collega's gaan merken of zij bijvoorbeeld spullen missen. Ook moeten we kijken wat we kunnen beoordelen als troep en wat als schade', aldus de woordvoerder.

Wat al wel duidelijk is, is dat volgens de UvA de studenten gebruik hebben gemaakt van de kantine in het pand. 'Alle Tony's Chocolonely is bijvoorbeeld weg', verklaart de universiteit. Een woordvoerder van actievoerende studenten was niet bereikbaar voor een reactie.

Dit weekend wordt het gebouw schoongemaakt. De universiteit hoopt dat het P.C. Hoofthuis zo snel mogelijk weer na het weekend normaal gebruikt kan worden.

Ontruiming

Gisteren werd het P.C. Hoofthuis aan het Singel bezet door een groep studenten. Meerdere pogingen van het bestuur van de universiteit om in gesprek te gaan met de demonstranten werden geweigerd. Ook burgemeester Halsema werd bij de deur van het gebouw geweigerd. Aan het einde van de middag besloot te politie over te gaan tot ontruiming.