Groep studenten uren na ontruiming aangetroffen in P.C. Hoofthuis

De beveiliging van de UvA heeft rond 02.30 uur vannacht nog een groep studenten aangetroffen in het P.C. Hoofthuis aan het Singel. Een van hen kon door een beveiliger worden tegengehouden, toen de groep het pand probeerde uit te komen.

Het pand werd gisteren aan het einde van de middag door de politie ontruimd, nadat tientallen activisten het UvA-gebouw hadden bezet. Met de actie wilden zij protesteren tegen bezuingingen en een 'gebrek aan diversiteit' bij de universiteit.

Volgens een ven hen hadden tien studenten zich in het pand verstopt. Ondanks een ronde van de ME, een controle van de schade en diverse rondes van de beveiliging, werden zij niet ontdekt. Zij zouden rond 02.30 uur besloten hebben om zelf het gebouw te verlaten via een nooduitgang.

Een beveiliger wist een van de studenten tegen te houden. Toegesnelde agenten hebben diegene aangehouden en meegenomen naar een politiebureau. De rest van de groep wist te ontkomen. Het is de politie niet duidelijk of de studenten zich al die tijd verscholen hebben, of dat zij na de ontruiming opnieuw het pand zijn binnengeslopen.

Hoe groot de schade aan het gebouw is, weet de universiteit nog niet. Wel hadden de studenten kennelijk flinke trek; volgens de UvA zijn alle Tony's Chocolonely-repen uit de kantine verdwenen.