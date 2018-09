Laatste weekend Blijburg: 'Het leuke van Blijburg is dat het gewoon heel blij is'

Na vier eerdere verhuizingen valt nu echt het doek voor Blijburg. Met een groot feest komt er dit weekend een einde aan het populaire stadsstrand.

Wat in 2003 begon als een kale zandvlakte op IJburg, groeide al snel uit tot een populair stadsstrand en ontmoetingsplaats. Maar daar komt nu echt een einde aan. Op de plek moeten 8000 woningen verrijzen.

'Dat was wel even vervelend nieuws voor ons ja', zegt oprichter Stanja van Mierlo. 'We zijn er al wat langer aan gewend, maar wennen doet het met kleine stapjes. Wij gaan hier afsluiten, 70 mensen verliezen hun baan, dus het is best wel een ding. We hebben vijftien jaar ongelofelijk veel plezier gehad hier, en dat gaan we nu vieren.'

Ze wil er dan ook geen droevige gebeurtenis van maken. 'Het leuke van Blijburg is dat het gewoon blij is. Dus iedere keer dat we weg moeten, komen we gewoon groter terug. We gaan er dus ook groots uit, met een mooi feest. Een samenwerking van vijftien jaar met muzikanten en dj's, dat komt nu bij elkaar in de komende twee dagen.'

Van Mierlo sluit niet uit dat Blijburg, in welke vorm dan ook, ergens anders weer opduikt. 'We zijn altijd nomadisch geweest. Mijn hoofd en hart zitten vol met goede ideeën, en dan ziet de wereld het wel weer wat we gaan doen.'

Het slotfeest begint vanmiddag om 12:00 uur en duurt tot zondagnacht 4:00 uur.