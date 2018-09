'Ajax mist De Jong tegen Fortuna Sittard'

Ajax moet het vanavond in het competitieduel tegen Fortuna Sittard stellen zonder Frenkie de Jong.

De Jong heeft een lichte irritatie aan zijn rechterknie en is niet in de spelersbus richting Sittard gestapt, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder van Ajax wordt klaargestoomd voor het Champions League-duel van aanstaande dinsdag met Bayern München.

De Ligt hersteld van blessure

Aanvoerder Matthijs de Ligt lijkt vanavond wel te beginnen in de basis. De verdediger is hersteld van een knieblessure en is weer fit. De Ligt miste door de blessure de wedstrijden tegen AEK Athene en PSV.