Coffeeshop in Oost per direct gesloten na explosies

Het pand aan Derde Oosterparkstraat in Oost, waar coffeeshop Los Angeles zich bevindt, is op last van de burgemeester gesloten. Dit besluit is genomen nadat er vannacht meerdere explosies plaatsvonden voor de deur van de coffeeshop.

De sluiting is per direct en voor onbepaalde tijd. Burgemeester Halsema heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde. De recherche heeft onderzoek gedaan naar de explosies en het blijkt dat er zware vuurwerkbommen zijn ontploft.

'Een dergelijk incident in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar', aldus de burgemeester in haar besluit.

Lees ook: Gevel en auto's beschadigd na explosie bij coffeeshop Los Angeles in Oost

Explosie

Vannacht omstreeks 03.30 uur hoorden omwonenden een reeks harde knallen. De klap was zo hard, dat ook de boven- en naastgelegen woningen van de coffeeshop schade opliepen, alsook twee geparkeerde auto's en een fiets.