Amstelveen is vele verstoringen sneltram zat: 'Amstelveen moet hoger op prioriteitenlijst'

Uitpuilende perrons, propvolle metrostellen en passagiers die niet meer mee kunnen. Dat is het gevolg als er in de spits een rit uitvalt op de door storingen geplaagde sneltram 51. De laatste weken was het veelvuldig kommer en kwel op de lijn.

Wethouder Openbaar Vervoer van Amstelveen, Rob Ellermeijer ziet de problemen van de sneltram met lede ogen aan. 'Lijn 51 is altijd een lijn geweest met problemen, maar die nemen nu toch wel behoorlijk toe.'

Verbouwing

De wethouder heeft er gisteren nog bij het GVB op aangedrongen dat de lijn de komende wintermaanden ook zonder storingen blijft rijden, totdat de lijn er op 3 maart voor twee jaar uitgaat voor een grondige verbouwing. Die werkzaamheden mogen volgens de wethouder geen smoes zijn voor het uitval en de weinig rijdende trams. 'Het is geen excuus van; het zijn de laatste maanden, nee, we moeten gewoon adequaat openbaar vervoer bieden in Amstelveen.'

Pak de fiets

Omdat het materieel op zijn laatste benen loopt en er geen vervangende trams meer zijn, kan het GVB niet zoveel meer doen dan de kapotte stellen zo snel mogelijk repareren. Op Twitter adviseert de vervoerder daarom om als alternatief een andere tramlijn of zelfs de fiets naar station Zuid te pakken.

'De fiets is natuurlijk geen alternatief voor die plekken waar het openbaar vervoer niet goed is. Er ligt een primaire behoefte om goed openbaar vervoer te hebben. Het kan niet zo zijn dat als je kijkt naar wijken in Amstelveen, zoals Middenhoven, Waardhuizen of Westwijk aan de zuidkant van Amstelveen, dat we dan zeggen: u gaat maar op de fiets. Dat kan niet waar zijn.'

Verbetering is noodzakelijk

Het GVB heeft toegezegd dat het de verstoringen tot een minimum probeert te beperken. Voor de 26 duizend reizigers die dagelijks op de lijn reizen is dat misschien een sprankje hoop. Amstelveen houdt de problemen met de lijn nauwlettend in de gaten.

De Vervoerregio Amsterdam, die de kwaliteit van het openbaar vervoer moet controleren, laat weten dat de hoge uitval op lijn 51 de laatste maanden structureel is en dat het noodzakelijk is dat er verbetering komt. Het bestuur zegt daarover met het GVB in gesprek te zijn.

Belangrijke levensader

'Wij vinden wel dat Amstelveen hoger op de prioriteitenlijst moet staan als het gaat om deze belangrijke levensader en verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam', aldus wethouder Ellermeijer. 'Ik kan me niet voorstellen dat we in Amsterdam vergeten worden, want als het openbaar vervoer in Amstelveen niet goed is, dan komen de auto's Amsterdam binnen en dan hebben ze daar een heel ander probleem.'