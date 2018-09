Kickboksgala Glory keert terug in de Arena: 'Sport heeft een positiever imago'

Kickboksevenement Glory is terug in de Johan Cruijff Arena. Na een afwezigheid van acht jaar in het stadion kunnen liefhebbers vanavond weer genieten van diverse gevechten.

'We zijn er heel erg trots op. We hebben er keihard voor gewerkt en nu staan we uiteindelijk hier', vertelt Bert van der Ryd, organisator van Glory.

'Een positiever imago'

In 2010 maakte toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan een einde aan kickboksgala's in de stad, vanwege het criminele imago. Maar dat is veranderd. 'Nu worden de positieve dingen belicht en niet de negatieve dingen', zegt oud-kickbokser Rodney Glunder.

De organisatie heeft tevens nieuwe maatregelen genomen. 'We hebben VIP-tafels afgeschaft. Daar zaten een bepaald soort mensen', benadrukt organisator Van der Ryd.

Lees ook: Kickboksen komt nu echt thuis: 'Arena was jarenlang kers op de taart'

Populariteit van de sport

Kickboksen is in de loop der jaren veel populairder geworden. 'We hebben tegenwoordig veel meer fans', zegt Glunder. 'Iedereen praat nu mee over kickboksen.'

'Verhoeven vs Hari heeft tijd nodig'

Rico Verhoeven is de hoofdact van vanavond. Hij neemt het op tegen de Braziliaan Guto Inocente. Veel fans hoopten op een rematch tussen Verhoeven en Badr Hari. 'Als het aan mij ligt, komt dat gevecht nog', vertelt Van der Ryd. 'Er moeten nog een aantal dingen goed geregeld worden en dat heeft tijd nodig.'