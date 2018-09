Ajax start met Eiting tegen Fortuna Sittard; Van de Beek op de bank

Carel Eiting start vanavond in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard in de basis bij Ajax. Donny van de Beek begint wederom op de de bank.

Eiting vervangt Frenkie de Jong die een lichte irritatie heeft aan zijn rechterknie en niet is meegereisd naar Limburg. Donny van de Beek, die tegen PSV ook op de bank begon, is het kind van de rekening. De opstelling van Ajax is als volgt: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Eiting, Schöne, Neres, Ziyech, Huntelaar, Tadic.

De Ligt weer terug

Matthijs de Ligt keert weer terug in de basis. De aanvoerder was tegen AEK Athene en PSV afwezig vanwege een knieblessure.

Wöber afwezig

Max Wöber is ziek geworden in aanloop naar de wedstrijd. De Oostenrijkse verdediger is dus niet inzetbaar.