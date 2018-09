Ajax verslaat Fortuna Sittard in Limburg

Ajax kent een goede generale in aanloop naar het Champions League-duel met FC Bayern München. De ploeg van Erik ten Hag won in Limburg van promovendus Fortuna Sittard met 0-2.

Ajax begon het duel zonder Frenkie die Jong die in Amsterdam achterbleef vanwege lichte irritatie aan zijn rechterknie. De middenvelder werd vervangen door Carel Eiting. Aanvoerder Matthijs de Ligt was na een knieblessure wel weer van de partij.

Veel balbezit voor Ajax maar weinig kansen

Ajax had zoals verwacht het meeste balbezit in de eerste helft, maar de ploeg van Erik ten Hag wist weinig te creëren. De enige kans was een schot van De Ligt, maar de poging van de aanvoerder zeilde net over het doel van Fortuna Sittard. Twee minuten voor rust kregen de Limburgers een grote mogelijkheid, maar de inzet van Ahmed El Messaoudi werd goed gestopt door doelman André Onana.

Invallers belangrijk

Klaas-Jan Huntelaar werd in de rust gewisseld voor Kasper Dolberg en de Deen liet zich meteen gelden in de tweede helft. Bij ongeveer zijn eerste balcontact was het meteen raak: 0-1. Een dik kwartier voor tijd kreeg Fortuna een aardige kans, maar weer was Onana alert. Twee minuten later zette Hakim Ziyech Ajax op 0-2. Na een assist van invaller Donny van de Beek wist de middenvelder makkelijk het net te vinden.