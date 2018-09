Arrestanten studentenprotest weer vrij; 28 studenten voor de rechter

De studenten die vrijdagmiddag waren opgepakt na bezetting van het P.C. Hoofthuis aan het Singel zijn weer op vrije voeten, dat meldt de politie.

Wel moeten 28 van hen zich 12 november in de rechtbank melden. Drie van de studenten zijn met een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie naar huis gestuurd, onder wie de student die later in de nacht door een beveiliger nog kon worden aangehouden. In totaal waren er dus 31 studenten opgepakt voor lokaalvredebreuk.

De studenten hadden het pand sinds vrijdagochtend bezet. Ze wilden op deze manier protesteren tegen bezuinigingen en een 'gebrek aan diversiteit' bij de Universiteit van Amsterdam. Tientallen mensen bevonden zich om en in het gebouw. Rond vijf uur gistermiddag begon de politie met ontruimen.

