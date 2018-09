Ajax tegen Go Ahead Eagles in de beker; AFC ontvangt TOP Oss

Ajax neemt het in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De amateurs van AFC ontvangen TOP Oss.

Go Ahead Eagles staat momenteel aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Deventer kent een uitstekende seizoensstart. Wanneer het treffen met Go Ahead in de Arena plaatsvindt is nog niet bekend. De duels in de tweede ronde van TOTO KNVB Beker zullen worden gespeeld op 30 en 31 oktober en 1 november.

Kan AFC weer stunten?

AFC zou opnieuw kunnen stunten tegen TOP Oss dat de achtste plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie. AFC baarde dinsdag nog opzien door in de eerste ronde van de beker profclub Telstar met maar liefst 5-0 te verslaan. Het was niet de eerste keer dat een Amsterdamse amateurclub stunt tegen een profclub. Vorig seizoen versloeg Swift titelverdediger Vitesse. Dat sprookje eindigde met een nipt verlies in de Kuip tegen Feyenoord.