Zet de chocolademelk maar op: Het was de koudste septembernacht in 47 jaar

Pak de chocolademelk en stamppot rauwe andijvie maar uit de voorraadkast, want het is weer koud. Het was vannacht zelfs kouder dan de afgelopen 47 jaar in september gemeten is.

Dat meldt Weeronline vanochtend. In 1971 was het voor laatst zo koud tijdens een septembernacht. Toen werd op weerstations in Winterswijk een temperatuur van -2,2 graden. Vannacht was dat in Twente -1,5 graden.

In Amsterdam vroor het nog net niet (rond de 1-2 graden) maar koud was 't zeker. Niet getreurd: vannacht wordt het al iets beter met een graad of zeven. Kan de worst en chocomel weer zo de kast in.