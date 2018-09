Rico Verhoeven ramt zich naar overwinning en prolongeert wereldtitel

Kickbokser Rico Verhoeven heeft het gedaan. De 29-jarige Brabander versloeg gisteren in de Arena de de Braziliaan Guto Inocente op punten.

Daarmee prolongeert 's werelds beste kickbokser zijn wereldtitel. Zeker 15.000 mensen zagen de overwinning van Verhoeven. De jury wees na afloop van vijf keer drie minuten de 'King of Kickboxing' unaniem aan als grote winnaar.

Ook Badr Hari maakte zijn opwachting, al was het als toeschouwer. Zoals het in de showbusiness en boxing vergaat, werd Hari uitgedaagd door Jamal Ben Saddik, die vorig jaar tegen Verhoeven vocht (en verloor). Badr Hari kwam - zoals gewend - de ring in en leek de uitdaging te accepteren. Of dat gevecht ooit zal plaatsvinden is onbekend.

Glory was voor het eerst in acht jaar weer eens in de Arena. 'We zijn er heel erg trots op. We hebben er keihard voor gewerkt en nu staan we uiteindelijk hier', vertelt Bert van der Ryd, organisator van Glory.