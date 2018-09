Lasse Schöne blij met kwaliteit van veld Fortuna Sittard: 'Goed veld, goede terreinknecht!'

Tegen Fortuna Sittard was het vanavond de taak van Ajax om de vieze nasmaak van het verlies tegen PSV in Eindhoven weg te spoelen en dat lukte. In een vrij zakelijke wedstrijd werd het 0-2 voor de ploeg van Ten Hag. Lasse Schöne was na afloop erg blij met het werk van de terreinknecht van Fortuna.

Schöne was ook enthousiast over de speelkwaliteit van Fortuna. 'Ik vind het leuk om te zien. Ze proberen druk te zetten. In plaats van de meeste clubs die achteruit gaan, gaat Fortuna vooruit. Complimenten. Ook voor de velden, fantastisch!'

Toch gingen de Ajacieden constant onderuit, maar dat kwam vooral door de nattigheid. 'Echt een goed veld. Dat mag ook weleens gezegd worden. Nu was het echt goed.'

Schöne kreeg het in de tweede helft flink aan de stok met Fortuna-speler Jorrit Smeets, maar 'dat hoort er gewoon bij. Kan gebeuren.'

