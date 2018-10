Overvaller maakt geldbedrag van coffeeshop Frederik Hendrikstraat buit

Een nog onbekende man heeft vanochtend een overval gepleegd op een coffeeshop aan de Frederik Hendrikstraat in West. De overvaller nam een geldbedrag mee.

Dat bevestigt de politie. Het is nog onbekend of de man gewapend was. Na de overval op coffeeshop Hugo de Groot is hij gevlucht in de richting van het Frederik Hendrikplantsoen.

Politie roept getuigen op zich te melden. Of er iemand gewond is geraakt, is onbekend.