Toeristen van tassen beroofd door met mes zwaaiend koppel

Een vervelend einde van een citytrip voor twee zussen uit Engeland. Ze werden na hun bezoek aan een restaurant met geweld en onder bedreiging van een mes beroofd. Dat gebeurde in de Nicolaas Witsenstraat. Beelden van de beroving zijn te zien in het AT5-programma Bureau 020.

De twee dames lopen op 30 augustus in de avond terug naar hun hotel op het Westeinde. De twee verdachten vragen de zussen of ze een telefoon kunnen lenen, maar de zussen hebben er geen goed gevoel bij en lopen door. Dat gevoel blijkt te kloppen.

'Leuke citytrip'

De mannelijke verdachte rent op de vrouwen af en zwaait met zijn mes. Het slachtoffer gooit haar tas naar de man. Ze is bang dat hij haar zus iets aandoet. De man weet intussen de tas van de andere vrouw te roven. De vrouwelijke verdachte pakt de gegooide tas die op de grond ligt en samen rennen ze richting de Nicolaas Witsenkade.

'De zussen zijn er met de schrik vanaf gekomen maar dit verwacht je niet als je voor een leuke citytrip naar Amsterdam komt', aldus een woordvoerder van de politie.

Mannelijke en vrouwelijke verdachte

De mannelijke verdachte is een slanke man met en lichte huidskleur, van tussen de 25 en 30 jaar oud en is 1.70 - 1.75 meter lang. Hij heeft een kort net kapsel, met donker haar en ziet er uit als een oudere student. Hij droeg die nacht een zwart leren jack. De tweede verdachte is een vrouw met een lichte huidskleur, rond de 1.60 - 1.65 meter lang en ook tussen de 25 en 30 jaar oud. Ze heeft lang dik donker haar en droeg die avond skinny jeans met casual kleding.

Mensen die meer weten over de zaak kunnen contact opnemen met de politie.