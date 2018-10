Klein brandje op dak pand Keizersgracht

Op het dak van een pand aan de Keizersgracht heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

Door de brand ontstond er zowel binnen als aan de buitenkant van het gebouw schade. Hoe de brand ontstond is niet bekend.

Het sein brandmeester is inmiddels gegeven. De brandweer is nog bezig met nablussen en er volgt onderzoek over wat de oorzaak had kunnen zijn.

Kleine brand in dakkapel van woning aan #Keizersgracht Amsterdam-Centrum is door de brandweer binnen korte tijd geblust. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. — Brandweer AA (@BrandweerAA) September 30, 2018