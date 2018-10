SP en centrumbewoners willen alsnog af van gigantische reclame-uitingen

Enorme reclamedoeken aan bouwsteigers en reclamezuilen met bewegend beeld. Deze twee vormen van buitenreclame zouden verdwijnen uit de binnenstad, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Dit roept veel verontwaardiging op bij ondermeer de SP en bewoners van het centrum.

In maart van dit jaar is nog een motie aangenomen om bewegende reclame, afgebeeld op zogeheten mupi's uit het straatbeeld te verwijderen. En in het centrum is het sinds 2012 verboden om gigantische reclameafbeeldingen te tonen op steigerdoeken. 'Maar we zien ze overal weer terugkomen', beklaagt SP-raadslid Tiers Bakker zich.

Tien procent logo

En dat is opvallend. Om het beschermd stadsgezicht te waarborgen werd zes jaar geleden bepaald dat slechts tien procent van een steigerdoek mag bestaan uit het logo van een bedrijf. En niet een reclameafbeelding. Iets waar Unesco en ook centrumbewoners zich toen hard voor hebben gemaakt.

'Vanaf 2012 is besloten, door de politiek, met de lobby van de burgers, dat het vanaf dan verboden is. Helemaal afgeschaft. En nu hangt het er', ziet ook een verontwaardigde Rudolf Rijpkema van Wijkcentrum d'Oude Stadt.

Beleid uit 2016

Dat zit zo. Sinds 2016 worden er soepelere regels toegepast die bijvoorbeeld gelden voor andere stadsdelen. Stadsbreed beleid dus. Maar toenmalig wethouder Openbare Ruimte Choho nog heeft volgens Bakker duidelijk aangegeven dat de regelgeving voor Centrum niet zou veranderen. Zijn partij, de SP, is verontwaardigd en wil af van zowel de gevel- als bewegende reclame.

Vercommercialisering

'Het hele straatbeeld wordt op een gegeven moment vercommercialiseerd. En die bewegende beelden pakken de concentratie van het verkeer', meent Bakker. 'En dat is geen goede zaak.' De SP zal hierover vragen stellen in de raad, en ook bij wijkcentrum d'Oude Stadt laten ze het hier niet bij zitten. Zij zijn van plan een brandbrief te schrijven aan Unesco.