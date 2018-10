Bewoners Egelantiersgracht tegen vrijmaken kade voor boten: 'Geen sloepen met lallende toeristen'

Als het aan de gemeente ligt wordt de kade aan de Egelantiersgracht voor twintig meter lang vrijgemaakt voor toeristenboten. Met de proef zal worden gekeken of het mogelijk is om de drukte op het water in het centrum te verlichten. Bewoners zitten er echter niet op te wachten.

Plezierbootjes, sloepen, maar ook rondvaartboten zouden er moeten kunnen aanleggen. De plek is bedoeld als op- en afstapplaats. In eerste instantie als proef, tot eind december dit jaar. 'Dat betekent dat het een tijdelijke maatregel is om te kijken of we de situatie kunnen verbeteren. Aan het einde van de pilot stoppen we er sowieso mee, kijken we: heeft het gewerkt?', zegt Mischa Mos van GroenLinks in stadsdeel Centrum.

Protest bewoners

Het idee erachter lijkt simpel: de drukte op de grachten in het centrum ontlasten en verspreiden. Met vijf minuten loopafstand van, bijvoorbeeld, het Anne Frankhuis, lijkt de Egelantiersgracht de 'perfecte' plek. Maar het plan stuit op weerstand. Vandaag werd er dan ook door buurtbewoners geprotesteerd. 'Ik snap wel dat ze dat willen, maar als je een piepklein stukje gaat opzoeken om dat te ontlasten. Ik zie daar de logica niet van in', zegt Dan van Steen, de organisator van het protest.

'Lallende toeristen'

'We willen niet dat er open sloepen met lallende toeristen komen die met grote getalen op- en afstappen', zegt een bewoonster van de gracht. 'Het is te krap hier', voegt een andere bewoonster toe. 'Van pand tot gracht is het zeven meter. Er zit een stoep, er zit een straat, een kade. Dat wordt een gekkenhuis', zegt Van Steen.

'Niet geïnformeerd'

En bij die praktische problemen blijft het niet. Volgens de buurtbewoners werden zij pas laat ingelicht en reageerde de gemeente niet op hun bezwaarschriften. 'Wij hebben niet het idee dat we geïnformeerd zijn. Het zal vast ergens hebben gestaan, maar niet op een plek waarvan wij wisten waar 'ie was. We hebben echt ons best moeten doen voordat zij gingen reageren.'

Als Mos (GroenLinks) uitlegt dat hij wel degelijk het idee had dat er gesprekken waren geweeest met de buurt, wordt hij uitgejoeld door de toegestroomde menigte. 'Er is niet genoeg gebeurd, blijkbaar.'

Voor nu zamelen de buurtbewoners handtekeningen in om de plannen te voorkomen. Wordt vervolgt dus.