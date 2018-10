Canta KaraJoki haalt 18.000 euro op voor Alzheimer

Een halfjaar gebruikt Joki Beerendonk haar Canta en haar stem om te vechten tegen de gevolgen van Alzheimer. Met haar Canta KaraJoki organiseert ze karaoke's voor het goede doel.

Vandaag maakt Joki in Studio Westpoort de balans op van haar inzamelingsacties. Ze doet dat sinds eergisteren op een nieuwe manier, en dat allemaal met één doel voor ogen. 'Ik ga het geld gebruiken om muzikale middagen te organiseren voor mensen met Alzheimer en hun naasten. En dat breng ik onder in m'n eigen stichting, ik heb eergisteren getekend. De stichting heet "Leef voor je het vergeet"', zegt Beerendonk.

Joki kan het succes van de zogenaamde 'Canta KaraJoki Show' makkelijk verklaren. 'Het is gewoon een hele leuke springplank voor veel artiesten. En we gaan live op Facebook en de jeugd is bezig met social media. Dus ik hoef er niet echt veel voor te doen. De telefoon gaat vanzelf.'

Joki laat aan AT5 weten dat ze met haar inzamelingsactie 18.000 euro heeft opgehaald.