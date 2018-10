Simone Kleinsma krijgt koninklijke onderscheiding voor volledige oeuvre

Simone Kleinsma is geëerd met een koninklijke onderscheiding voor haar hele oeuvre. Ze is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding kwam als een volledige verrassing voor Kleinsma. Ze kreeg het lintje opgespeld na een voorstelling van 'Was Getekend, Annie M.G. Schmidt'. Het was al een feestelijke voorstelling, omdat het stuk al een jaar wordt uitgevoerd. Kleinsma speelt de hoofdrol in het stuk.

'Dik verdiend'

Tijdens het slotapplaus kwam de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart-Bloch, het podium op om de koninklijke onderscheiding op te spelden. 'Mevrouw Kleinsma is al veertig jaar van grote betekenis voor de Nederlandse toneel-, musical-, en televisiewereld. Zij weet met haar intense rolvertolking het publiek te raken. Er is veel waardering voor haar professionaliteit en de manier waarop zij jonge acteurs begeleidt. Ook zet mevrouw Kleinsma zich al jaren belangeloos in voor diverse goede doelen. Een Koninklijke onderscheiding is dan ook dik verdiend', aldus De Zwart-Bloch.

Veertig jaar

Kleinsma staat al veertig jaar op de planken. Al op haar 19e won ze de Pisuisse Prijs, voor de meest veelbelovende eindexamenleerling op de Kleinkunst Academie. Later in haar carriière zou ze vijf keer een Musical Award winnen. Ook won ze een Academy Award. Ze ontving ook de Gouden Harp en de Johan Kaart Prijs.

Haar carrière begon ze bij Gerard Cox in het cabaretprogramma 'Niemand Weet Dat Ik Repelsteeltje Heet'. Later speelde ze onder meer in de 'André van Duin Revue', 'Sweeney Todd', 'Mamma Mia!' en 'Ik Wil Bij De Revue'.

Op tv speelde ze tussen 1997 en 2006 de hoofdrol in 'Kees & Co'. Onlangs werd bekend dat er een remake komt van de comedyshow.