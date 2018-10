Vier doden bij familiedrama in woning Stadionbuurt

In een woning in de Herculesstraat in Zuid heeft in de nacht van zondag op maandag een schietpartij plaatsgevonden, daarbij zijn vier dodelijke slachtoffers gevallen. De politie houdt rekening met een familiedrama.

UPDATE 8.15 uur: De politie laat weten dat de dodelijke slachtoffers een meisje van 5, twee vrouwen en een man zijn. Het gaat om familieleden van elkaar.



Forensisch specialisten zijn in de woning en doen onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld, meldt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Straat afgezet

Volgens een getuige is de hele Herculesstraat afgezet door de politie. Op de hoek van de straat staan grote blauwe schermen. De straat is ook maandagochtend nog afgesloten.

Enkele buurtbewoners reageren verrast als ze de deur uit komen en de politie zien. Ze heben niks gehoord, maar zijn wel geschrokken van het nieuws.

